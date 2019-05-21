"شاغلني" ألبوم لطيفة الجديد

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""الخليج 365"" من القاهرة: تعكف الفنانة التونسية لطيفة في الوقت الحالي على التحضيرات للإنتهاء من ألبومها الجديد بعنوان "شاغلني" الذي تعود به لسوق الكاسيت بعد غيابٍ دام قرابة العامين بعد آخر ألبوماتها في صيف 2017. علماً أنها تضع اللمسات الأخيرة عليه، وسيتضمن نحو 10 أغنيات جديدة ومن المقرر طرحه في الصيف المقبل.

الجدير ذكره أنها استقرت على أغنية "شاغلني" لتكون إسماً للألبوم الذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين. فيما أجلت تصوير الأغنيات بطريقة الفيديو كليب لحين الانتهاء من اختيار جميع الأعمال الذي ستُطلقها فيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.