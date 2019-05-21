ناهد السباعي: دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة ناهد السباعي أن مشهد مشاجرة وقع أمام والدتها انفعل فيه طليقها قبل زفافهما كان السبب وراء اتخاذها القرار بإلغاء حفل زفافها قبل موعده بيومٍ واحد. مشيرةً إلى أن هذه المشاجرة لم تكن معها أو مع أحد من طرفها لكن حدوثها أمام والدتها كان السبب في اتخاذها القرار بالتراجع عن الزواج، موضحة أنها تعتبر نفسها مريضة بشدة ارتباطها بأمها.

وأضافت "السباعي" خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة" مع الاعلامية بسمة وهبة مساء أمس، أنها لم تكن المرةِ الأولى التي ترى فيها انفعاله. مشيرة إلى أنهما عندما كانا يتصادمان كانا يرميان كلاما مؤذياً بحق يعضهما، نافية ما تردد عن الاعتداء عليها بالضرب خلال فترة ارتباطهما.

وكانت السباعي قد ألغت حفل زواجها قبل ساعات من إقامته في الصيف الماضي وبعد أقل من أسبوع على عقد قرانها الذي احتفلت به في أجواء عائلية.

وأشارت إلى أنها بكت كثيرا يوم كتب كتابها لفقدانها لوالدها وشقيقها الراحلين. وقال أنها ربما تكون معقدة من الرجال بمعنى مختلف. حيث أنها تبحث عن رجل يعاملها كما كان والدها يعامل أمها وتقارنه أيضاً بجدها فريد شوقي.

وكان مفاجِئاً ما ذكرته عن تحدثها مع الراحلين من عائلتها وخاصة شقيقها ووالدها. مشيرةً إلى أنها تلتقط رسائلهما باستمرار. لافتة إلى أنهما عندما يظهران لها تطلب منهما إعطائها دليلاً على هويتهما لتتأكد بأنهما ليسا شخصين آخرين.

وأكدت أنها شديدة التعلق بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، لدرجة مرضية. مشيرةً إلى أنها تنحاز لها حتى لو كانت على خطأ. معربة عن أسفها لتطاولها على خالتها الفنانة رانيا فريد شوقي خلال خلاف سابق بينها وبين والدتها، ومؤكدة في الوقت نفسه على أنها اعتذرت لرانيا عن هذا الموقف الذي وصفته بأنه "قلة أدب منها".

Advertisements

وفيما نفت شعورها بالندم على المشاهد الجريئة التي قدمتها في فيلمي "يوم للستات" و"حرام الجسد"، قالت أنهما من أجمل الأفلام التي شاركت فيها بحياتها.



هذا ووصفت زميلتها إيمي سمير غانم بأنها فنانة ناجحة للغاية ولديها موهبة كنجمة كوميدية. مشيرة إلى أنها ترحب بالتعاون معها في عمل فني لكن ليس من بطولتها. كما قالت أن دنيا سمير غانم أفضل ممثلة كوميدية. علماً أنها سبق أن صرّحت في شهر يناير الماضي بحديثها الإذاعي عبر برنامج ا"لراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى قائلة: نفسي " دنيا سمير غانم تجسد دور هدي سلطان".