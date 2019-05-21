شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يخوض مباراة فى التنس.. وحماقى الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمنع شهر رمضان، والصيام، النجم رامى صبرى من ممارسة الرياضة، وتحديدا "التنس"، والتى خاض إحدى مبارياتها مؤخرا، مع أحد أصدقائه.

رامى نشر فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وهو يلعب مباراة تنس مع أحد أصدقائه، حيث يظهر فى الفيديو أنه قام بمجهود كبير أثر عليه، ولكن المفارقة فى الفيديو أن الحكم الذى يقوم بتحكيم المباراة هو النجم محمد حماقى، الذى وقف ليشاهد ويحكٍم المباراة.



حماقى يقوم بتحكيم المباراة



حماقى



رامى صبرى

وكان حماقى قد أحيا حفل ضخم حضره آلاف الطلاب من جامعة القاهرة.