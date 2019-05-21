شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أحمد عز عن فيلم عيد الفطر "الممر" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس النجم أحمد عز في موسم عيد الفطر المقبل بفيلم الممر مع المخرج شريف عرفة، حيث يقدم شخصية القائد نور ويتعرض الفيلم للفترة ما قبل النكسة والأحداث التي سبقتها مروراً بالحالة النفسية التي مرت بها مصر على كافة الأصعدة.

وقال عز إن فيلم "الممر" هو أصعب فيلم شارك فيه خلال مسيرته المهنية على المستويين البدني والفني.

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وبالإضافة للنجم أحمد عز، يٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.