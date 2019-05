شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور عام.. بران ستارك يكشف كواليس وصوله للحكم فى Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غير المتوقع، اختتم المسلسل الفانتازى Game of Thrones آخر مواسمه بالإجابة على السؤال الذى ظل يشغل الملايين لما يقرب من 10 سنوات، هى عمر المسلسل الذى تم إطلاقه فى 2011.

انتهى مسلسل Game of Thrones بانتخاب Bran Stark أو The Three Eyed Raven ملكا على الممالك الستة، بعد تمسك الشمال باستقلاله، والذى يجسد شخصيته الممثل الإنجليزى إسحاق هيمبستيد رايت، والذى كشف تفاصيل رحلته فى مسلسل Game of Thrones، بالإضافة إلى رؤيته حول أحقيته فى الحكم.

فى البداية، قال إسحاق رايت، خلال حديثه مع صحيفة هوليوود ريبورتر، إن مسلسل Game of Thrones تجربة لا يمكن أن أشهد مثلها مرة ثانية فى حياتى، منذ أن كنت طفلا، وحتى اليوم.



Game Of Thrones The Final Episode

أما عن كواليس التصوير، فيتذكر إسحاق رايت أنه قبل تصوير مشاهد النهائية لعائلة Stark على الخليج فى King's Landing، قيل لنا ألا نترك غرفة الفندق فى كرواتيا، فعندما وصلنا إلى السيارات للذهاب إلى المكان، كنا نضع على وجوهنا البطانيات لإخفاء ملامحنا حتى لا يلتفت أحد إلينا ويتم تصويرنا وجوهنا وأزياءنا.

ويشير إسحاق رايت إلى أن HBO قامت بتخصيص كبار حراس الأمن لكل ممثل "كما لو كنا عملاء لخدمة سرية فى مهمة ما.. فى بعض الأحيان كان عليك تذكير نفسك بأن هذا مجرد عرض تلفزيونى".



The Three-Eyed Raven

ويقول إسحاق رايت: بينما أجلس وأكتب هذا الآن، أدركت أن آخر أسبوع لى فى مسلسل Game of Thrones كان قبل عام بالضبط. قضينا خمسة أيام فى إشبيلية من أجل تصوير مشهد Dragonpit، والذى كان وسيلة رائعة إلى حد ما لاختام المسلسل، لافتا إلى أنه منذ مشاركته فى Game of Thrones لم يحظ أبدا بدرجة الحرارة "المريحة" أو الخاصة به.

Game of Thrones

ووصف ويشير إسحاق رايت اللحظة النهائية له فى مسلسل Game of Thrones بالوفاة، وفاة شخصية Bran Stark الأمر الذى جعله يشعر بمزيد من الحزن، وبعد الانتهاء من تصوير المشهد، شعرت وإغلاق أجهزة الصوت الخاصة بنا، شعرت بأننا فى لحظة وداع خاصة، ثم جاءت لحظة الوداع الأخرى، والأكثر فوضوية، تلك التى رأيت فيها المزيد من الأشخاص الذين عرفونى منذ أن كنت صغيرا ثم ما أصبحت عليه اليوم.



Bran Stark بعد انتخابه ملك فى Game of Thrones

وقال إسحاق رايت: فى طريقى للعودة، كنت أرى الآثار الرومانية، وأسأل نفسى عن حال يومها الأخير، وكيفية بقائها حتى اليوم، لذا وعندما وصلت إلى المنزل، قلت لنفسى أنه ربما يكون Bran Stark ميتا بالنسبة لى، لكن من المؤكد أنه حى فى عالم آخر غير ملموس، عالم سيتم اكتشافه بين حين وآخر.

وعن رآيه فى شخصية Bran Stark، قال إسحاق رايت: فى الحقيقة أشعر بسعادة غامرة بالطريقة التى انتهى بها المسلسل، لأن Bran فى بداية العرض، هو شاب معاق يبلغ من العمر 10 أعوام ولديه فرص ضئيلة للبقاء فى هذا الكون القاسي. لن يكون أبداً المحارب الذى يأتى على ظهور الخيل، لكنه مرن. لقد نجا من محاولة القتل مرات كثيرة، يسافر مع مجموعة من الأشخاص إلى أخطر الأماكن.



Bran Stark and the night king

وتابع إسحاق رايت: أجد أن Bran Stark من الشخصيات غير العادية أراه ينتقل من شخصية مستضعفة تعتمد كليا على الآخرين إلى الشخص الوحيد الذى يحمل كل المفاتيح لفهم العالم. ولهذا فاختياره ملكا أمر يعد بمثابة انتصار، وتحديدا لهؤلاء الذين يتم تهميشهم من قِبل من هم أعلى صوتا وأكثر رجعية. وأعتقد أن بران يقدم تذكيرًا مهمًا لنا جميعًا فى هذا اليوم وهذا العصر، فى ظل انتشار الإثارة وقدرة أى شخص فى التعبير عن رأى الملايين.

ورأى إسحاق رايت أن نهاية مسلسل Game of Thrones كانت مثيرة وغير متوقعة. وربما لا يوجد مشهد أصعب من مشهد قت جون للمرأة التى يحبها على أمل أن ينقذ بذلك المملكة.

ويرى إسحاق رايت أنه من هنا يكمن ذكاء مسلسل Game of Thrones ولأن الحياة ليست لها نهايات سعيدة دائما، بل فى بعض الأحيان غامضة وغير منطقية، فإن هذا ما تبدو عليه حياتنا من غموض ما بعد Game of Thrones.