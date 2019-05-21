شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى البنات تحبك.. أغنية جديدة لدنيا سمير غانم ضمن أحداث" بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية " ازاى البنات تحبك "، من 3 ملايين مشاهدة فى أقل من 15 ساعة، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من الحدوتة 2 من مسلسل بدل الحدوتة 3 الذى يُعرض فى رمضان الجارى، كما ظهر معها في الفيديو كليب كل من الفنان أحمد رزق، وعمرو وهبة.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.