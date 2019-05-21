شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 15.. إدوارد يطلب من جمال عبد الناصر مغادرة الخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "حكايتى"، بمواجهة بين سليم – جمال عبد الناصر- وشقيقه سعد – إدوارد، الذى اتهمه بتدمير ابنه هو وابنته التى هربت من الخان، واتهمها بأنها هربت مع رجل فى ليلة زفافها، وطلب سعد من "سليم" ويجسده الفنان جمال عبد الناصر، أن يغادر الخان.

وعلى جانب آخر اتفق سعد- إدوارد مع "لمعى" مدير حسابات المصنع، ويجسده عمرو صحصاح، على اللعب في أوراق الحسابات وإيهام شقيقه سليمان- جمال عبد الناصر، بأن الشركة تخسر من الأموال بشكل كبير.

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وفي النهاية الحلقة ذهب على – أحمد صلاح حسنى إلى جده صقر البارون، قائلا : أخبره بأنه ترك الصعيد واصطحبه إلى الإسكندرية للبعد به عن المشكلات، ويخبره بأنه يدعو الله أن يجدها قبل فوات الأوان لتكون ذكرى جميلة، لأنه إن وجدها بعد فوات الأوان ستكون واقعا مرا.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.