شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إيشوريا راى الأكثر خطفا للأنظار بعرض La belle époque فى "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذهلت نجمة بوليوود الشهيرة إيشوريا راي العالم أمس خلال حضورها عرض " La belle époque " ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 ، و المقامة في مدينة كان الفرنسية ، حيث ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 45 عام بفستان ذو تصميم اسطوري باللون الأبيض .خطف كل أنظار عشاق الموضة والمعنيين بها من شتي أنحاء العالم .

اختارت إيشوريا راي فستانها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Ashi Studio " ، اما حذائها فقد اختارها " Sam Edelman " .

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إيشوريا راي



إيشوريا راي



إيشوريا راي



إيشوريا راي



إيشوريا راي



إيشوريا راي



إيشوريا راي



إيشوريا راي علي السجادة الحمراء



إيشوريا راي علي السجادة الحمراء



إيشوريا راي علي السجادة الحمراء



إيشوريا راي علي السجادة الحمراء



إيشوريا راي علي السجادة الحمراء



إيشوريا راي علي السجادة الحمراء



إيشوريا راي علي السجادة الحمراء