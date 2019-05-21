شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى متصاعد على برنامج "هل هلالك" بساحة الهناجر بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم العاشر لبرنامج "هل هلالك" مساء أمس الاثنين، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا .

وفى تصاعد مستمر، يزداد الإقبال الجماهيرى على برنامج "هل هلالك" حتى أن أصبح إفتراشهم لأرض ساحة الهناجر بعد إشغال كافة المقاعد لايستوعب عددهم، ورغم ذلك فضل عدد كبير منهم على مشاهدة البرنامج واقفا بدلا من أن يغادر المكان، للاستمتاع برائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت " الليلة الكبيرة " الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .

كما استمتع الجمهور باستعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية، وهى أحد أعرق الفرق الفنية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، حيث قدمت الفرقة تحت إشراف الدكتور محمود صبرى مدير عام الفرقة، مجموعة من أشهر استعراضاتها منها "الفتوات، الحجالة، المانبوطية، العصا" إلى جانب فقرة التنورة التى تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، كما قدم السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبد الله، مجموعة من الفقرات منها فقرة "التيابلو، المطبخ الصينى، الكرابيج، الكاوتشوك، المهرج".

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وسعيا وراء تنمية روح الإبداع والإبتكار لدى البراعم المصرية، يهتم القطاع بإقامة الورش الفنية لهم، ويحرص الآباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم، هواة الرسم والتلوين والأعمال الفنية الورقية والخشبية، إلى "ركن الطفل" الذى يرحب هذا العام أيضا بأصحاب القدرات الخاصة، تحت إشراف الفنانة سها كحيل .

يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى بعد ماحققه من نجاح جماهيرى كبير طوال الأعوام الماضية كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور، ويبدأ البرنامج هذا العام يوميا ٩م فى الفترة من ٦ رمضان حتى ٢٠ رمضان، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا .