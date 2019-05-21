خاص| أول تعليق من الإعلامية بسنت بكر بعد استئصال ورم بالوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت الإعلامية بسنت بكر أنها تستعد حاليا لاستكمال علاجها بمنزلها بالمنصورة، بعد خروجها من العناية المركزة عقب خضوعها للجراحة التي أجرتها بمركز الأورام بجامعة المنصورة.

وقالت بسنت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بحمد الله بدأت حالتي في التحسن، عقب الجراحة التي خضعت لها، وتم بكرمه استئصال الورم الذي كان متواجدا فوق العصب السابع بالوجه، وأستعد حاليا لاستكمال علاجي بالمنزل".

وأضافت: "أحب أشكر جدا دكتور محمد حجازي، مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، على إنسانيته الجميلة، وكل من سأل عني ودعا لى شكرا جدا، وأتمنى من الله أن يشفيني، ويشفي مرضانا جميعا.. من كان في المعية فلا يحزن.. الحمد لله دائما وأبدا".

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بسنت بكر تعاقدت مؤخرا مع محطة الراديو ٩٠٩٠، لتقديم برنامج جديد إلى جانب تقديمها لنشرات أخبار الدقيقة الأولى على الهواء مباشرة، بعد أن قدمت على مدار سبع أعوام العديد من البرامج في راديو النيل، منها "أيام ربنا" لموسمين رمضان ٢٠١٤ و٢٠١٥، "ع النوتة" لمدة ثلاثة أعوام، والذي حصل على جائزة الإبداع الذهبية وجائزة أفضل برنامج من مونديال القاهرة للإعلام والأعمال الفنية عام ٢٠١٥، وبرنامج "صوت م السما" رمضان ٢٠١٧ عن مملكة التلاوة المصرية، وكيف خدم المقام الموسيقى في توصيل المعنى القرآني، ثم بدأت آخر برامجها "الناس مقامات" في مارس الماضي وذلك بجانب تقديمها لنشرات الأخبار.

وعملت بسنت بالصحافة لسنوات بجانب التحاقها بالعمل الإذاعي، كما قامت أيضا بغناء العديد من الإعلانات الشهيرة وكذلك كتابة وتلحين وغناء العديد من تترات البرامج والمشاركة بالغناء أيضا مع أحمد أمين في فيلم "الكنز" من ألحان هشام نزيه، والفنان علي الحجار في حفلاته بساقية الصاوي.