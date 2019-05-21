قبل سمية الخشاب.. فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن: إحداهن أمام بناتها وأخرى بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة"، عن محاولة طليقها المُطرب والملحن أحمد سعد قتلها وإحداثه عاهة مستديمة لها بجسدها، قائلة: "حياتي كانت في خطر مع أحمد وحاول يقتلني، ونُقلت للمستشفى، أنا مش عايزة أعيش معاه، والتعاسة كانت شعار حياتي معاه.. أحمد سعد تسبب لي في عاهة مستديمة، وفقدت جزءا من جسمي بسببه، وكان ممكن يكون مكانه السجن، ضربني في ضهري والضربة أفقدتني الطحال، ونزفت داخليًا بشهادة الطبيب يحيى زكريا، وسكت وسترت عليه".

سمية الخشاب لم تعد الأولى بل واحدة من من فنانات سبق وتعرضن للضرب والاعتداء من أزواجهن.

ونرصد لكم في هذا التقرير فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن:

- شاهيناز ضياء

أعلنت المطربة شاهيناز، في أغنية مارس الماضي، عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرضها للضرب من زوجها السابق، بعد أيام من إعلان انفصالها عنه بعد زواج دام فترة قصيرة، بعد أن حذفت شاهيناز أغلب الصور التي تجمعها مع زوجها السابق، وكتبت: أعلن انفصالي عن زوجي، قدر الله وما شاء فعل والحمد الله على كل شيء".

ونشرت شاهيناز مجموعة من الصور لها وهي بعد اعتداء زوجها السابق عليها، وعلقت: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ضربتني وبهدلتني أنا وأمي.. مش عايز يديني ابني.. ليا رب يجيب لى حقي"، وذلك بعد زواج استمر عدة سنوات، وإنجاب طفل يُدعي مالك"، وقالت شاهيناز في منشور آخر إن زوجها ضربها في الشارع. ونالت شاهيناز شهرة واسعة بالأغنية التي غنتها لزوجها "أنا بعشقه".

قالت علا غانم خلال لقائها في برنامج "100 سؤال" للإعلامية راغدة شلهوب "زوجي ضربني أمام بناتي"، موضحة أن زوجها الثاني اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، وقالت: "أنا بالنسبة لبناتي مثل أعلى وقدوة، ولا يمكن لقدوتهن أن تتعرض للضرب أو الإهانة، لذلك كان الانفصال هو الحل ".

علا غانم مع راغدة شلهوب

نجوى كرم

قالت الفنانة نجوى كرم، في تصريحات للصحافة اللبنانية، إنها تعرضت للضرب على يد زوجها السابق يوسف حرب.

ميساء مغربي

قالت الفنانة المغربية ميساء مغربي، في حوار لقناة العربية، إن زوجها تعرض لها بالضرب وتم تعنيفها جسديا بسبب غيرته الشديدة عليها، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المحاكم للحصول على الطلاق منه.

ميساء في لقاء قناة العربية

Advertisements

مريم فخر الدين

وقالت الفنانة مريم فخر الدين، في حوار لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنها تعرضت للضرب من زوجها محمود ذو الفقار قبل حدوث الطلاق، بسبب "الغيرة القاتلة من كل شيء كانت تدفعه لضربي بقسوة وبدون رحمة"، مشيرة إنها كانت تتخفي منه حتى لا يضربها.

إيمان العاصي

قالت الفنانة إيمان العاصي أكثر من مرة في تصريح صحفي وتلفزيوني إن زوجها نبيل زانوسي قام باختطافها، واعتدى عليها بالضرب، للتنازل عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، مشيرة إلى أن تجربة زواجها منه كانت مؤلمة ووصلت إلى حد الإهانة خلال فترة الزواج التي لم تستمر سوى أربعة أشهر، أسفرت عن طفلة وحيدة (ريتاج).

رويدا عطية

صدمت الفنانة السورية رويدا عطية جمهورها بكشفها مؤخرًا عن تعرضها للعنف الجسدي واللفظي، من قبل زوجها الأول والذي تزوجته وهي في السابعة عشرة من عمرها.

قالت الفنانة رويدا عطية، خلال لقائها في برنامج "قصة حلم"، مع الإعلامية رابعة الزيات، والمذاع عبر قناة لنا، تحملت الإهانات خوفًا من حصولي على لقب مطلقة حتى سن الـ26، وبعدها قررت الانفصال، والكل بدأ يقول بعدها شافت حاله واشتهرت، ولكن ما في أحد كان يدرك ما أعانيه وما أشعر به من إهانات" وكانت رويدا تزوجت وهي بعمر السابعة عشرة.

رويدا عطية

شوق الهادي

كشفت الفنانة الكويتية شوق الهادي أنها كانت حاملًا من زوجها بدر قبل خلافاتهما التي أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي، معربة عن امتنانها لإجهاضها وعدم إنجابها منه.

ووصفت زوجها بـ"السحلية" في تصريحات صحفية، بعدما قالت إنه يضربها ويهدد بفضحها وأنها لم تعد قادرة على التحمل.

ريم البارودي

كشفت ريم البارودي خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة" أن أحمد سعد قام بضربها عدة مرات، مرة في الشارع ومرة في المطعم ومرة في سيارته وأوضحت أنه ضربها مرة قبل صعوده المسرح.

سارة نخلة

حصلت الفنانة السورية سارة نخلة على حكم ضد زوجها أحمد عبد الله محمود، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، بعدما تقدّمت بالتقارير الطبية التي تثبت تعرضها للأذى الجسدي، وعبرت سارة نخلة عن ندمها على زواجها من أحمد عبد الله محمود، وأكدت أن الرجل الذي يضرب زوجته مرة، يسهُل عليه تعنيفها عشرات المرات.

كانت قصة زواج محمد مختار ورانيا يوسف حديث الصحافة، وكانت قصة طلاقهما حديث الصحافة أيضا، حيث تقدمت رانيا يوسف في عام 2011، ببلاغ ضد زوجها المنتج محمد مختار، تتّهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب، ولتنهي بهذا المحضر قصة حب بدأت منذ سنوات طويلة.