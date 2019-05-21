بالفيديو| نجل محمد نجم يكشف تفاصيل جديدة حول حالة والده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف شريف محمد نجم عن تدهور الحالة الصحية لوالده، حيث يتلقى العلاج بالعناية المركزة، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وأوضح شريف في مقطع فيديو له مع صديقه عبد الرحمن الصياد الذي نشر الفيديو عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وقال: "إن والده أصيب بالجلطة يوم 8 مايو، ولكن الحالة تدهورت خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن الأطباء يمنعون عنه الزيارة وكل ما يريده من الجمهور الدعاء لوالده بالشفاء ويقوم بالسلامة.

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أما صديقه "عبد الرحمن"، فطلب من الجمهور الدعاء للفنان محمد نجم، لأن نجله شريف أصيب بانهيار، بعد تدهور حالة والده الصحية".

وتابع: "أرجوكم ماتنسوش الدعاء لأستاذ نجم اللي أسعدنا وضحكنا كتير، وكان سبب في فرحتنا، وأرجوكم ادعوا له".

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد نجم مسرحية "الأونطجي"، وشاركه البطولة انتصار، ومنير مكرم وريكو.