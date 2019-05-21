اعتزل السينما بسبب المسرح ومتزوج من شقيقة فنان شهير.. معلومات عن محمد نجم بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان الكبير محمد نجم، لجلطة دماغية، نُقل على إثرها للمستشفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

"نجم" يعد واحدا من أشهر نجوم الكوميديا، وحاليا يخضع للعلاج بأحد مستشفيات الدقي، داخل غرفة العناية المركزة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الكبير:

_ اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، ولد في 15 يناير 1944.

_ ولد بقرية تدعى "الغار" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

_ بداية مسيرته الفنية كانت من خلال مسرحية "موزة و3 سكاكين" عام 1968.

_ يعتبر ذو علامات مميزة في المسرح، خاصة مع تكوين فرقته المسرحية، والتي أطلق عليها "فرقة نجم".

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_ في السينما له عدد من الأعمال أبرزها "مولد يا دنيا"، "حكايتي مع الزمان"، "أبدا لن أعود"، "احترسي من الرجال يا ماما"، "الكداب".

_ آخر أعماله السينمائية فيلم "عقلي طار"، أمام الفنان محمد عوض، والذي عرض عام 1994، وكان بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 15 عاما.

_ يعتبر الفيلم هو الأخير في مسيرته السينمائية، ليقرر بعدها اعتزال السينما والتفرغ للمسرح فقط.

_ كان مسرح نجم من أهم المسارح التي قدمت أعمالا، طافت بها عددا من البلدان العربية، وحقق نجاحا كبيرا.

_ من أبرز أعماله في المسرح "دول عصابة يا بابا"، "اعقل يا مجنون"، "البلدوزر"، "كحيون ربح المليون"، "الواد النمس".

_ آخر أعماله المسرحية "فتحية بيه"، التي عرضها العام الماضي.

_ يعتبر دوره في مسرحية "عش المجانين"، هو الأبرز في مشواره الفني، خاصة أنه جسد أكثر من شخصية، وهو أمر صعب بالنسبة للعمل المسرحي، كما اشتهر من خلالها بتقديم عبارة "شفيق يا راجل".

_ له ابن واحد يدعى "شريف"، وزوجته تدعى يسرية عبدالجليل، شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل.