مهرجان كان 2019: سونام كابور تشعل السجادة الحمراء وإيشواريا راي ملكة بيضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 04:40 مساءً - بعد وصولها إلى الريفييرا الفرنسية يوم الأحد 19 أيار/مايو 2019، تألقت الفاشينيستا الهندية سونام كابور Sonam Kapoor بظهور مميز على السجادة الحمراء، خلال وجودها في يومها الثاني من مهرجان كان السينمائي بدورته الـ72.

سونام كابور تحمل عطرها العالمي في مهرجان كان



سونام شاركت بعض الصور عبر حسابها الخاص في انستقرام، كذلك فعلت شقيقتها ريا كابور Rhea Kapoor بنشرها بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال جلسة التصوير التي خضعت لها سونام لاحدى ماركات العطور العالمية، حيث ظهرت بثوب أحمر اللون فضفاض وحالم التصميم، من قماش الموسلين الناعم، يميزه الكشكش على الأكمام والكعب.

سونام بالساري الهندي في مهرجان كان



كما نشرت سونام صورًا أخرى لها باطلالة الساري الهندي الذهبي اللون، قبيل حضورها على السجادة الحمراء، وذلك من أجل حضور حفل عشاء لمجوهرات شوبارد Chopard العالمية، وظهرت سونام باطلالة أخرى باللون البنفسجي في غاية الأناقة خلال الليلة نفسها، حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab، واختارت مجوهرات ناعمة التصميم من شوبارد العالمية.

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فستان سونام كابور من تصميم ايلي صعب

أما النجمة إيشواريا آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan التي وصلت برفقة ابنتها إلى كان، لتثبت حضورها ككل عام، تألقت بالأمس على السجادة الحمراء بثوبها الذهبي المصمم على شكل جلد السمكة من Jean-Louis Sabaj، عادت وظهرت مرة جديدة بمجموعة اطلالات، لكنّ في واحدة منها أسرت فيها قلوب الجمهور، وبدت ملكة بيضاء على عرش مهرجان كان 2019.



اطلالة راي لفتت أنظار الحضور بتصميمها، حيث اختارت فستانها من Aastha Sharma، وقد صُمّم من الريش الأبيض وطبقات الموسلين والشيفون، التي زادته ضخامة وأناقة في الشكل.

فستان راي من الريش



واللافت أنّ راي لم تستخدم المجوهرات الضخمة في اطلالتها، بل اكتفت بأقراط ماسية من ماركة Avakian العالمية، كما اعتمدت المكياج السموكي الناعم، وتسريحة الشعر المرفوعة على شكل كعكة عشوائية، كما اختارت حذاءً متوسط العلو من اللون الأبيض.

إيشواريا راي ملكة بيضاء في كان

يشار إلى أنّ نجمات بوليوود حضرن بقوة هذا العام في مهرجان كان السينمائي الدولي ، الذي بدء في 14 أيار/ مايو 2019 وسوف يستمر حتى الـ25 منه.