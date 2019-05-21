أظهرت صور هدية ثمينة قدمتها الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، لزوجها بمناسبة عيد ميلاده.

الهدية التي نشر أمين زوج خلود صورها عبر حسابه الرسمي على موقع ” انستقرام” ، عبارة عن سيارة فيراري باهظة الثمن. وكانت خلود قد اصطحبت زوجها إلى معرض سيارات لكي تهديه السيارة، وأصيب أمين بحالة من الدهشة، معلقًا: ” الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك”، ثم قام بتقبيل رأسها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بـ فيراري حمراء بمناسبة عيد ميلاده.. وهذا رد فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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