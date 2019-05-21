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بالصور.. انجي المقدم من كواليس إعلان مستشفي 500 500

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شاركت الفنانة انجي المقدم جمهورها بمجموعة صور جمعتها بعدد كبير من نجوم الفن، من كواليس تصوير الإعلان الخاص بمستشفي 500 500، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت انجي علي الصورة قائلة: "رب دايماً متجمعين فى الخير.. من كواليس إعلان مستشفى 500 500.. يارب اشفى كل مريض".
يذكر أن محمد حماقي، قام بتقديم

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أغنية "قادرين نعملها"، ضمن الحملة الإعلانية الرمضانية لصالح مستشفي الأورام 500 500، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج: مازن المتجول.


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