بالصور.. انجي المقدم من كواليس إعلان مستشفي 500 500

شاركت الفنانة انجي المقدم جمهورها بمجموعة صور جمعتها بعدد كبير من نجوم الفن، من كواليس تصوير الإعلان الخاص بمستشفي 500 500، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت انجي علي الصورة قائلة: "رب دايماً متجمعين فى الخير.. من كواليس إعلان مستشفى 500 500.. يارب اشفى كل مريض".
يذكر أن محمد حماقي، قام بتقديم
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