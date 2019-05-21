للمرة الأولى.. رامي صبري في حفل غنائي بالسعودية

يستعد الفنان رامي صبري لحفله الغنائي الأول في مدينة جدة بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يقام الحفل الاتنين 10 يونيو المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وتباع التذاكر في مختلف فروع فيرجن ميجا ستورز.

يذكر أن رامي يستعد لطرح ألبومه الصيفي لهذا العام، بعد ألبومه الأخير "الراجل" الذي طرح عام 2017، وحقق نسبة استماع كبيرة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".