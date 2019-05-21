بالصور.. عرض "قبل الأوان" بساقية عبدالمنعم الصاوي

قدمت فرقة "إبداعات" المسرحية، مساء، أمس الاثنين، على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى العرض المسرحى "قبل الأوان"، تأليف وإخراج طارق عبدالعزيز.
ويشار إلى أنه تدور أحداثالعرض فى الصعيد حول مشكلات المرأة وزواج القاصرات وأضراره، ونتيجة العادات والتقاليد البالية، ويوجه مخرج العرض رسالة إلى الجمهور
ويذكر أنه شهدت القاعة إقبالا من الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور العرض المسرحى.
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