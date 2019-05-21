الخميس.. حنان ماضي تُحيي حفلًا بالجامعة الأمريكية

تستعد المطربة حنان ماضي لإحياء حفل غنائي كبير في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وذلك يوم الخميس 23 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
من المقرر أن تقدم حنانخلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي عشقها جمهورها ومنها "شباك قديم، ليلة عشق، بحلم وافتح عنيا، عصفور في ليلة
يذكر أن آخر أعمال المطربة حنان ماضي تتر مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي قام ببطولته الفنان شريف منير ونيكول سابا، أمير كرارة، آسر ياسين، إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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