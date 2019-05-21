أصيب الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم، بجلطة دماغية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الدقى.
تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لا يعرفونها عن محمد نجم:
ولد في 14 يناير 1944
بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون.
ابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل
اتجه للمسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي يتميز بها على سائر أقرانه من هذا العصر.
من خلال المسرح الذي حقق
قدم خلال مسيرته الفنية 8 أفلام أبرزها: "الكداب"، "احترسي من الرجال يا ماما".
فيما قدم 36 عرضًا مسرحيًا أبرزها: "المشاكس، واحد لمون والتاني مجنون، كحيون ربح المليون".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بجلطة دماغية.. معلومات لا تعرفها عن محمد نجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.