بعد إصابته بجلطة دماغية.. معلومات لا تعرفها عن محمد نجم

أصيب الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم، بجلطة دماغية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الدقى.

تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لا يعرفونها عن محمد نجم:

ولد في 14 يناير 1944

بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون.

ابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل

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اسمه.

اتجه للمسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية التي يتميز بها على سائر أقرانه من هذا العصر.

من خلال المسرح الذي حقق

به نجاحات عدة" في المسرح الكوميدي، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين" التي اشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل!"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، من بعد أن تم تأسيس فرقته الكوميدية التي تحمل اسم "فرقة نجم".

قدم خلال مسيرته الفنية 8 أفلام أبرزها: "الكداب"، "احترسي من الرجال يا ماما".

فيما قدم 36 عرضًا مسرحيًا أبرزها: "المشاكس، واحد لمون والتاني مجنون، كحيون ربح المليون".