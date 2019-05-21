هشام سليم وأحمد عبد العزيز..عودة نجوم دراما التسعينات في دراما رمضان

تعاني الشاشة الرمضانية من حالة التعطش لكبار نجوم الدراما المصرية، الذين اختفوا عن أعين المتابعين لهذا العام، وأبرزهم"عادل إمام، ليلى علوي، يحيى الفخراني".
وفي وسط حالة الغياب أعاد مسلسل "كلبش3" لمتابعيه، نجمان من أكبر نجوم تاريخ الدراما المصرية، وهما"هشام سليم، أحمد عبد العزيز" الذي اجتمعوا في أحداث المسلسلمع بطله الفنان أمير كرارة.
يذكر أن آخر مشاركات أحمد عبد العزيز الرمضانية كانت من خلال مسلسل "حق ميت" التي عرضت 2015، مع الفنان حسن الرداد، والفنانة إيمي سمير غانم.
وداوم هشام سليم على مشاركته درامياً لهذا العام بعد نجاح
وتمثل دورهم في "كلبش3" صراع بين الخير والشر، حيث برز أحمد عبد العزيز في دور "اللواء جلال خطاب" الذي يسعى لمحاربة الإرهاب والوصول لحقائق الأعمال المشبوهة، بينما يقوم هشام سليم بدور "أكرم صفوان" رجل الأعمال وصاحب النفوذ التي تمكنه من السيطرة على جميع من حوله بطرق غير مشروعة.
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