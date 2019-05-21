مخرج "الواد سيد الشحات" يواصل التصوير مع فريق العمل

يواصل المخرج أحمد الجندي، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذى يتم عرضه بشكل حصرى على شاشة DMC.

تدور أحداث المسلسل حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية،

ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه، بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه، قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهموأخذ المبلغ، ويحاولون استرداد المبلغ منه.

مسلسل "الواد سيد الشحات"، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود.