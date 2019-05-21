كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السقا لـ"الخليج 365 الفني": الموت عندي أفضل من أن أكون عيسى "تاجر المخدرات".. وأشفق على مي عمر من محمد سامي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- خروج مسلسل "الزعيم" من السباق الرمضاني ساهم في نجاح "ولد الغلابة"

- شخصيتي في "ولد الغلابة" لا تشبه "مبروك أبو العلمين حموده

- ملعون أبو القرش اللي ييجي "بالذل" لأن المصريين عندهم "كرامة"

- مشهد وفاة صفاء الطوخي في المسلسل مكنش تمثيل

- شهادتي في تامر حسني مجروحة وأضاف للمسلسل كثيرًا

ليس بطلا للسينما فقط، وإنما بطلا بأخلاق أبطال الروايات وشموخ رفعة الفرسان ونبلهم،، دائما ما تصاحبه ضربة البداية ليس فقط لكل أبناء جيله، إنما لصناعة السينما ككل، أول من وطأت قدماه عالم الأكشن، ليغازل عقول الجماهير ويكسر أسقف الطموح وينقل صوره حقيقية كخير بديل لأفلام أكشن هوليوود، وأول من لجأ للأبوة من أبناء جيله بمن سبقه من الأجيال السابقة أصحاب القيمة الفنية الكبرى، وخلق حالة التبني الفني بعد يتم دام لسنوات، وأول من لفت أنظار جيله أن البطل الأوحد ليس نجاحا حقيقيا وإنما البطولة الجماعية تثري عقل المشاهد.

كان من الأوائل السباقين إلي الدراما التلفزيونية ليطمأن أبناء جيله لخوض التجربة ويسطرون تاريخا دراميا يليق بمشاهدي الشاشة الصغيرة، وأول من خلق نوعا جديدا من الاكشن ولكن بتصنيف جديد، الأكشن الذهني ليداعب فضول المشاهدين للحظات الأخيرة في فيلم "حرب أطاليا".

قبل أن أختتم مقدمة حواري سأقص لكم مشهدين عاصرت أحدهم وسمعت عن الأخر؛ فالبداية بما سمعت أولًا علي لسان المخرج الكبير شريف عرفة والدكتور حازم يس علمت أنه حين أصيبت عيناه في فيلم "الجزيرة" توجه علي الفور كنجم العمل إلي المستشفي وكانت الإصابة خطيرة، ورغم ذلك رفض أن يترك الطبيب حالة يعالجها من أجله وبالفعل انتظر انتهاء الكشف علي الحالة ودخل هو، والموقف الثاني ما حدث معي بعد أن اتفقت معه علي إجراء حوار، ورغم أنه يعاني من بعض الآلام، وبمنتهي مطلق الحق له كان يستطيع تأجيل الميعاد ولكن عهدنا منه كلمه والالتزام بالكلمة.. للفتيات فارسًا على "الحصان الأسود"، وللشباب حاكمًا على "جزيرة" أحلامهم، وللبسطاء "ولد الغلابة".. النجم أحمد السقا في حوار خاص وجريء لـ"الخليج 365 الفني"،، وإليكم نص الحوار،،

* في البداية.. ما الذي دفعك للموافقة علي تقديم شخصية "الصعيدي" كعيسي الغانم في "ولد الغلابة؟

هو "تحدي الذات" الذي يكون أفضل من تحدي الآخرين وأقوي دافع للإنسان، صحيح أني قدمت سابقا دور "الصعيدي" بفيلم "الجزيرة" بالجزء الأول والثاني، وعندما عُرض عليا دور "عيسي الغانم" وافقت علي الفور لخلق بداخلي تحدي جديد بقيام شخصية صعيديه تختلف عن شخصيتي في فيلم"الجزيرة"، وفي اللهجة، وهذا يكون أمرًا صعبًا وليس سهلًا.

* من الذي علمك إتقان لهجة "ملاوي" المنيا، وكم مده استغرقتها لتعلمها؟

أستاذ عبد النبي "مصحح لهجات" يعمل معنا منذ وقت طويل، فقد علمني أسلوب اللهجة الذي كان "مزيج" بين عدة لهجات صعيدية مختلفة، لتكون مميزة، وأستغرق وقت تعلمها شهرين.

* كيف تأقلمت علي تجسيد الشخصية وارتداء "الجلابية" و"النظارة"؟

عندما تتعمقي في دخول "المود" مع زملائك الفنانين مع الديكور واللوكيشن، وبطريقة "اللاوعي" تتأقلمي على الشخصية.

* ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تأديتك لدور "عيسى"؟

كيفية الحفاظ على شكل "الشخصية" واللهجة، وعدم التفكير في الخوف من الخطأ عند تجسيدي للدور حينما أتحدث "الصعيدي".

* هل لسانك تعود علي اللهجة الصعيدي عقب انتهاء التصوير، وما المدة التي استغرقتها في تحدث الصعيدي؟

نعم بالفعل لساني "إتعوج" واستمريت في تحدث اللهجة حوالي 6 أشهر.

* المسلسل تعرض لنقد وغضب بعض أهالي المنيا بسبب اختلاف اللهجة، وعدم تصوير المشاهد في المحافظة مثلما قيل.. ما ردك؟

فعلنا هذا عن قصد تسهيل ولتبسيط اللهجة لأننا لو كنا قد تحدثنا بأساسيات اللهجة بالضبط كما ينبغي أن تكون كان لا أحد يستطيع فهمها لأنها ليست سهلة علي الإطلاق، وبالنسبة إلي لوكيشن التصوير، بالفعل تم تصوير جميع المشاهد "خارجي"، ولكن داخل ديكور يشبه المحافظة بالضبط وكان اللوكيشن بالقرب منها تمامًا.

*هل يوجد في بادئ الأمر مخاوف من تقديم الشخصية الصعيدية؟

لا إطلاقا بالنسبة للشخصية الصعيدية لأننا قدمنا مشاكل اجتماعية يمر بها أي شخص سواء صعيدي أم لا، ولم نستعرض فكرة "الثأر" بين العائلات الصعيدية.

* جمهورك يحتذي بك، لم ينتابك شعور بالخوف عندما قدمت شخصية "عيسى" من معلم تاريخ فاضل إلي تاجر المخدرات الذي أستسلم إلي ظروف الحياة القاسية؟

يجب علي الجمهور الفصل بين الإيجاب والسلب؛ فالجمهور يستفيد بالإيجاب ويتبعه ويفعل مثله، أما السلب يجب علي الجمهور اجتنابه ويعلم أن نهايته سيئة، وفي النهاية أجسد شخصيات ليست حقيقية لأني لم أكن "عيسي" تاجر المخدرات أبدا.

* من وجهة نظرك هل موعد عرض "ولد الغلابة" مكان مسلسل "الزعيم" -الذي خرج من السباق الرمضاني- كان له تأثيرًا إيجابيا في نجاحه الجماهيري؟

لا أستطيع أن أنكر أن موعد طرحه في هذا التوقيت ساهم بشكل كبير في نجاحه، حيث "عنصر الوقت" لعرض المسلسل مهم جدًا، وبالفعل ساهم في نجاح المسلسل.

* وهل عدم عرض المسلسلات عبر"اليوتيوب" سيؤثر علي نجاحها ونسب المشاهدة؟

بالمناسبة أنا بعيد عن السوشيال ميديا، ولكن أغلب الجمهور يفضل متابعة المسلسلات الدرامية عبر شاشات التليفزيون، وفي الحقيقة لا يشغلني تماما نسب المشاهدة، فالنجاح الحقيقي هو الجمهور الذي يتابع المسلسل ورأي النقاد والأساتذة الصحفيين الذي فاق توقعاتي.

* هل فعلا يوجد تشابه بين شخصية "عيسى" و"رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" الذي جسده الفنان محمد هنيدي؟

لا إطلاقا لم يخطر ببالي هذا الشئ، ولكن أحب شخصيته جدًا، ومحمد هنيدي "عمنا كلنا".

* من الذي رشح تامر حسني لتجسيد شخصية "محمود شلبي" والظهور كضيف شرف في أولي حلقات المسلسل؟

المخرج محمد سامي هو صاحب الفكرة، وكنت مؤيد للفكرة، فيجب أن يقدم هذا المشهد فنان كبير لديه جماهيرية عريضة "ليرسخ في أذهان الجمهور"، وعند عرض الفكرة علي تامر وافق على الفور.

وبالنسبة إلي الفنان تامر حسني، شهادتي فيه مجروحة لأنه من أرجل ماقبلته في حياتي، وجدع وصاحب صاحبه دائما يقف بجانب أصدقائه حيث تجمعنا عشرة عمر طويلة وعلاقة إنسانية قوية إلي أبعد الحدود.

* حدثنا عن كواليس المشهد الذي جمعك بالفنان تامر حسني؟ وكيف أستعد الأخير للمشهد؟

في البداية أسمحي لي أن أعترف بتحقيق هذا المشهد نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر "السوشيال ميديا" تخطت الملايين عقب طرحه بساعات قليلة جدًا، وحظى بإشادات الجميع الحمد لله، فالمشهد يحمل فلسفة خاصة تسير عليها باقي أحداث المسلسل، ويكمن في المشهد رسالة قوية دائما يتذكرها عيسي، مع تطور الأحداث.

أما عن طريقة تامر، في تحضيره للمشهد، شعرت بأنه يذاكر ويستعد لمسلسلا كاملا وليس لمشهدا واحدا فقط، لأن كل ما يشغل باله وقتها هو إخراج المشهد علي أكمل وجه.

* كيف تم تصوير المشهد وخصوصًا أن الكادر يجمع بين فنانين من كبار فنانين مصر؟

خرج المشهد طبيعي وبدون أي تكلف أو اصطناع، مثلما شاهده الجميع، ولأننا إخوة ومتأقلمين على بعضنا البعض، فاختصرنا فترة التعارف والتأقلم علي بعض في تجسيد الشخصيات بالسياق الدرامي، فكان المشهد طبيعي ويتضمن فلسفة ورسالة سامية حيث أستكمل بها باقي حلقات المسلسل ودائما أتذكرها.

* فكرة "ضيف شرف" بالنسبة للفنانين الكبار هل تعتبر إهانة أم تقدير؟

فكرة "ضيف شرف"علي مستوي العالم مثل حصولك على "قلادة ذهبية"، فضيف شرف بالإضافة إلي تأثيره الإيجابي له قيمة كبيرة جدًا.

* حدثنا عن تعاونك مع المخرج محمد سامي والمنتج صادق الصباح والمؤلف أيمن سلامة ؟

هذا ثان تعاون مع المخرج محمد سامي، فهذا مخرج رائع وشاطر جدا، أما بالنسبة إلي المنتج صادق ممتاز، وبالنسبة إلي الكاتب أيمن سلامة، فهو كاتب مبدع جدا لأن عندما قرأت الورق منذ الوهلة الأولي تحمست جدا علي تقديم العمل ودخلت في تحدي علي تقديم الأفضل مني.

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* وماذا عن مشاركة إنجي المقدم ومحمد ممدوح؟

الفنانة إنجي موهوبة إلي أبعد الحدود، وقدمت دورا عبقريا بحرفنة شديدة، أما الفنان محمد ممدوح، فنان تقيل جدا ومعجون بماء تمثيل، وباقي فريق العمل وعلي رأسهم الفنان القدير هادي الجيار إضافة كبيرة للمسلسل والجميع ساهم في تحقيق نجاح كبير للعمل.

* حدثنا عن كواليس العمل بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، هل يجاملها كما يصرح البعض؟

الدراما تفرض نفسها، وأقسم بالله لا يوجد واسطة، بالعكس كنت أحيانا بشفق عليها وأتدخل وأتحدث إلي محمد سامي ليلين بعض الوقت عليها، من كثرة شدته عليها في التصوير، وأطلب منه أن يعاملها مثل باقي الفنانين، فهي أدت دورها بإتقان شديد بفضل موهبتها وجهدها.

* في أحداث المسلسل ظروف الحياة القاسية أجبرت "عيسى" أن ينحدر من مدرس تاريخ فاضل إلي تاجر مخدرات، فما أجبرتك ظروف الحياة في الحقيقة قبل أن تكون فنان علي فعله؟

بفضل الله عمر الحياة ما أجبرتني علي فعل شئ لم يكن علي هوايا، الحمد لله عمري ما مريت بهذه الظروف، ربنا يبعد عنا "قهر الرجال".

* تستطيع أن ترتب لي مسلسلك بالأرقام الآن؟

هذه ليست مهنتي، إنما هي مهمتكم انتم صحفيين الفن والنقاد.

* ولكن في الزمن الحالي أصبح الفنانين هم الذين يصنفوا أعمالهم الفنية علي هواهم؟

لا أقوم بتصنيف أعمالي الفنية، ولكن الحمد لله حلقات مسلسل "ولد الغلابة" تتصدر ترند تويتر ويوتيوب يوميًا بفضل الله.

* ما رأيك في موضة لقب "نمبر وان"؟

لا أريد التحدث في هذا الأمر وهذه الحسابات، وأنا بشاهد كل زمايلي وأتمنى النجاح للجميع.

* هل حقًا أحمد السقا الأعلى أجرًا في رمضان 2019؟

قيل هذا بسبب تعاوني في مسلسل "ولد الغلابه" مع شركة إنتاج أخري غير المفترض أن أتعاون معها، فأنا ألتزمت بقوانين السوق حتي وأنا خارج المنظومة.

* هل يهمك أن تكون الأعلى أجرًا؟

لا يهمني، ولكن يهمني الأعلى فنيًا وليس أجرًا، والأعلى والأعظم هو الله.

* هل تدخلت في ترتيب أسماء النجوم علي تتر "ولد الغلابة"؟

يتعلق هذا الأمر بشركة الإنتاج، ولكن وارد جدا أتدخل إذا لزم الأمر، ولكن لم يحدث تدخل مني بخصوص "ولد الغلابة".

* هل ممكن أن تعترض علي بعض المشاهد لو شعرت فيها بإهانه كفنان كبير، مثل مشهد سكب المياه من محمد ممدوح علي وجهك؟

لا ابدًا،، لم أتدخل إذا وُجدت خطأ أو إهانة لأنه تمثيل.

* ما هو أكثر مشهد تعبك نفسيًا وذهنيًا؟

في الحلقة العاشرة، عند حرق ضاحي "محمد ممدوح".

* مشهد وفاة الفنانة صفاء الطوخي أحدث ثورة عبر السوشيال ميديا حدثنا عن كواليسه؟

جمعتني بالفنانة صفاء الطوخي مشاهد كثيرة جميلة وبعضها مُرهق جدًا؛ فمشهد وفاتها يعد من المشاهد التي أرهقتني جدًا، وأعترف فهو ليس مشهدًا تمثيليا علي الإطلاق، فأنا كنت بقدم مشهد حقيقي خالي من التمثيل فهي مثل أمي،، ضاحكًا: "أمي لو سمعت كده مش هتدخلني البيت".

* هل "الشر" ينتصر علي "الخير"؟

لا،، الحق دائما ينتصر، وبما يشمله الخير والطيبة والجدعنة.

* وفي مسلسل "ولد الغلابة"؟

الحق سينتصر في أخر حلقة.

* من أقوى الجمل التي ذكرت في المسلسل "ملعون أبو القرش اللي ييجي بالذل"؟ هل تتماشي هذه الجملة في ظروف الحياة الحالية الصعبة؟

نعم،، لا يوجد شخص يقبل علي نفسه "الذل" لكي يجلب المال، ولأن الإنسان المصري عنده "كرامه".

* حدثنا عن تفاصيل محاكاتك لصورة "والدك" في أحد المشاهد؟

في الحقيقة أنا فوجئت بالصورة في المشهد، فريق العمل هاتف والدتي وأخذوا صورة والدي وتفاجئت بها أثناء تصوير المشهد.

* هل تعتبرها تكريم له؟ وماذا تشعر وأنت تتحدث إليه في المشهد؟

نعم أعظم تكريم من زمايلي الذين اقترحوا هذه الفكرة، وكان من أكثر المشاهد صدقا والأقرب إلى قلبي.

* ما هي المبادئ التي رسخها والدك في وجدانك؟

علمني أكون راجل وكلمتي كالسيف، والعفو عند المقدرة، ولا أن تسرقني النجومية وتبعدني عن الجمهور وأكون قريب منهم، والطيبة وجبر الخواطر.

* ماذا تفعل لو كنت مكان "عيسى" في الحقيقة؟

لا أستطيع أن أكون مكان "عيسى" في يوم من الأيام.

* ماذا لو ظروف الحياة أجبرتك علي تجارة في المخدرات؟

مستحيل، ولو حصل يبقي الموت أهون ليّ.

* "أهلا بك في جمعية أنت مش لوحدك" جملة تامر حسني في مشهد داخل مسلسلك هل لها علاقة بحملة الإخواني معتز مطر – كما زعم على قناة "الشرق" الإرهابية؟

أولا الحملة تحمل عنوان "إطمن أنت مش لوحدك" وهذه الجملة مختلفة عن التي قالها تامر، لأنه قال:"أهلا بك في جمعية أنت مش لوحدك"، وعما قيل أننا تبعهم "فلا تعليق".

* ماذا عن السينما؟

مصير عرض فيلم "ترانيم إبليس" بعد العيد سيتوقف علي نجاح العملية التي سأجريها في قدمي خلال الفترة المقبلة.