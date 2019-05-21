كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تفاصيل الحلقة الـ 15 من مسلسل الزوجة 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفنان حسن الرداد، أن ينال نسبة مشاهدة عالية، بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، والذي يحمل اسم مسلسل الزوجة 18.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الزوجة 18 للنجم حسن الرداد، الذي يقوم بدور "حمزة" مجموعة من الأحداث المثيرة.

ورفضت فريدة "ناهد السباعي"، ضمن أحداث مسلسل الزوجة 18، الزواج من "حمزة" رغم إثبات براءته من قتل محسن هنداوي، ورفض "حمزة" الصلح مع زوجته السابقة "أسما" بعد أن ذهب له ولكنه رفض الأمر.

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وحاولت "أسما" الانتحار في بث مباشر على "الفيسبوك"، خلال دورها في مسلسل الزوجة 18 وشاهدتها "فريدة" و"ريم" شقيقة "حمزة" ليخبرا "حمزةط الذي ذهب إلى المستشفى، وتقرر "هايدي" استغلال الحادث للانتقام من "حمزة".

وذهبت "فريدة" إلى المستشفى للإطمئنان على "أسما"، وقام كل من "هايدي" و"شهيرة" و"ذهب" و"فريدة" بتوبيخ "حمزة" على ما فعله بـ"أسما"، ولكن فاجأهم "حمزة" بأنه لم يتزوجها من الأساس.

"مسلسل الزوجة 18"، تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.