كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. بدون إعلانات الحلقة الـ15 من مسلسل سوبر ميرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت النجمة إيمي سمير غانم، أن تنال عدد مشاهدات عالية بالعمل الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي والذي يعرض على فضائية "صدى البلد".

شهدت الحلقة 15 من مسلسل سوبر ميرو تقدم "ليمون" احمد سلطان" لخطبة "أميرة طفطف" ايمي سمير غانم، مصطحبا معه "مروان" عمر الشناوي، فتحاول "اميرة " الهرب، والذهاب الي "هدهد" حمدي المرغني، لايجاد حل لمشكلتها.

ويواصل "الفاجر" محمد ثروت، خلال أحداث مسلسل سوبر ميرو عملية الحفر للوصول الي الخزنة التي تحتوي علي الاموال، بمعاونة مساعديه.

مسلسل سوبر ميرو بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.