مايا دياب: هل مسموح استهبال المشاهد؟

كتبت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة مثيرة للجدل جاء فيها " في برنامج لبناني برمضان هدفه يبهدل الفنان وتاريخه،هل الإنهبال مسموح ولهالدرجة؟؟ هل مسموح استهبال المشاهد؟؟ شو الهدف ؟؟؟ #عيب".

ولم يعرف عن أي برنامج تتحدث مايا، سيّما أنّه لا يوجد أي برنامج فنّي على الشاشات اللبنانية، باستثناء برنامج محمد قيس على شاشة MTV، التي قدّمت عليها برنامج "هيك منغني" قبل أسابيع.

وقد تفاوتت تعليقات المتابعين، إلا أنّهم لم يحزروا اسم البرنامج، والبعض اعتبر أنّ ثمة خطأ في تغريدة مايا، أو أنّ أحداً ورّطها بهذه التغريدة التي لا تعبّر عمّا يعرض على الشاشة، سيما أنّ برنامج محمد قيس يستضيف فنانين في إطار ألعاب وتسلية ولا يندرج ضمن فئة البرامج التي تحدّثت عنها.