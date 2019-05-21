كتبت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة مثيرة للجدل جاء فيها " في برنامج لبناني برمضان هدفه يبهدل الفنان وتاريخه،هل الإنهبال مسموح ولهالدرجة؟؟ هل مسموح استهبال المشاهد؟؟ شو الهدف ؟؟؟ #عيب".
ولم يعرف عن أي برنامج تتحدث مايا، سيّما أنّه لا يوجد أي برنامج فنّي على الشاشات اللبنانية، باستثناء برنامج محمد قيس على شاشة MTV، التي قدّمت عليها برنامج "هيك منغني" قبل أسابيع.
وقد تفاوتت تعليقات المتابعين، إلا أنّهم لم يحزروا اسم البرنامج، والبعض اعتبر أنّ ثمة خطأ في تغريدة مايا، أو أنّ أحداً ورّطها بهذه التغريدة التي لا تعبّر عمّا يعرض على الشاشة، سيما أنّ برنامج محمد قيس يستضيف فنانين في إطار ألعاب وتسلية ولا يندرج ضمن فئة البرامج التي تحدّثت عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب: هل مسموح استهبال المشاهد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.