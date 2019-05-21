محمد صلاح يفترش أرضية الطائرة في محاولة للنوم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، في لقطة طريفة وهو يفترش أرضية الطائرة ليحظى ببعض النوم خلال رحلة الفريق إلى إسبانيا.

وسادت أجواء مرحبة بين لاعبي ليفربول خلال سفرهم بالطائرة إلى مدينة ماربيا في إسبانيا؛ لخوض معسكر تدريبي قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها 1 يونيو المقبل.

لاعب وسط “الريدز”، أليكس أوكسليد تشامبرلين، قام خلال الرحلة بمباغتة النجم المصري محمد صلاح وتصويره، في حين كان الأخير يفترش أرض الطائرة ويحاول النوم.

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صلاح لم يكن يدري في البداية أن تشامبرلين يقوم بتصويره، لكنه التفت له في النهاية وبادل زميله بابتسامة عريضة قبل أن يعود إلى النوم.. ولم يتوقف تشامبرلين عند التصوير، فقال ممازحا صلاح: “نائم مثل طفل.. هذا ما يفعله الملك المصري، انظروا إلى ما يفعله الملك المصري”.

تشامبرلين التفت إلى صديق صلاح الأول في ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين، ومازحه بالقول إن هناك لاعبين آخرين في الفريق للتواصل معهم بما أن صلاح يريد النوم.

ويخوض ليفربول وتوتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب “وانداميتروبوليتانو” بمدريد في 1 يونيو المقبل.