فيديو.. تكلفة حامل جواز سفر ديبيكا بادوكون ستدهشك

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غادرت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون حفل مؤخرًا مهرجان كان السينمائي الثاني والستين والسجادة الحمراء لمدينة كان 2019، بعدما سرقت القلوب وحصدت نظرات الإعجاب بإطلالتها الرائعة في فعاليات المهرجان المرموق.

نجمة “باجيرو ماستاني” شاركت صورة لإعلان مغادرتها الريفيرا الفرنسية مع لمحة عن حامل جواز سفرها، حيث جذب حامل غلاف جواز سفر جواز ممثلة “تشاباك” الأنيق انتباه المشاهدين وجعلهم فضوليين لمعرفة من قام بتصميمه.

في وقت لاحق، تبين أن حامل غلاف جواز سفر ديبيكا الأنيق ليس هو ما نشتريه فقط براتب شهر واحد؛ حيث تبلغ تكلفة الحامل الأنيق 675 دولارًا أمريكيًا.

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بالنسبة للمشاهير والنجوم، قد لا يكون هذا الرقم كبيرًا، ولكن بالنسبة لعامة الناس، يمكنهم على الأرجح الاستمتاع برحلة ذهابًا وإيابًا إلى إحدى الجزر الشاطئية المتوسطة بسعر حامل جواز سفرها.

كانت ديبيكا ترتدي سروال من الجينز، وعززت مظهرها باستخدام قميص أبيض بسيط، وشعر مستقيم مقسم إلى الوسط ونظارة سوداء وحذاء أحمر أنيق.

وبالنظر إلى جديدها الفني، ستُعرض الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا فيلمها القادم “تشاباك” الذي يستند إلى قصة حياة حقيقية، وهي قصة ناجية من هجوم بماء النار.