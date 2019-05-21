جوليان مور تدعم فيلم عن الإيدز بعد وفاة صديقها به

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة الأمريكية جوليان مور، عن أن مرورها بتجربة العناية بشخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب(Aids) كان الدافع وراء اتخاذها قرار المساعدة في الترويج للفيلم الوثائقي (5B) ”العنبر 5 ب“ الذي يتحدث عن أبطال غير معروفين اعتنوا بمرضى إيدز في الثمانينيات.

ويروي الفيلم الذي عُرِضَ خلال الأسبوع الأول من مهرجان “كان” السينمائي قصة العنبر في مستشفى سان فرانسيسكو الذي يُعتبَر أول وحدة متخصصة في رعاية مرضى الإيدز في الولايات المتحدة.

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وكانت جوليان مور قد صرّحت لوكالة أنباء عالمية بأنها فقدت صديقاً بسبب مرض نقص المناعة بعد التخرج من الكلية مباشرة.

وقالت النجمة العالمية أن صديقها توفي في العام 1984، لكنها اكتشفت مع حلول العام 1985 أن لديها الكثير من الأصدقاء المصابين بهذا المرض. ما دفعها للإعتناء بمريض في العام 1988 في إحدى مستشفيات مدينة نيويورك التي كانت تسمح للأصدقاء والعائلة بالمشاركة في رعاية المرضى.

وأضافت، النجمة البالغة من العمر 58 عاما، أنها شاهدت هذا الفيلم وتأثرت بموضوعه وقصته التي تروي قصة مجموعة من الممرضين والممرضات الذين قرروا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة إقامة مركز رعاية تعبيراً عن دعمهم واستيائهم من افتقار الكثيرين في ذلك الوقت للتعاطف مع المصابين بالإيدز.