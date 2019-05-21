صبري فواز يوجه رسالة قاسية لهؤلاء الفنانين.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكر الفنان المصري صبري فواز، انتقاد البعض لمهنة الفن وذلك على الرغم من امتهانهم لها، وذلك خلال حواراتهم التلفزيونية.

صبري فواز، قال في منشور مطول، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «من أول يوم أعلنت دعمي للزملاء اللي اشتغلوا في موسم ضيق و ضاغط و قاسى جداً، و قلت الحمد لله إن فيه شغل طلع في الظروف المهببة دي، عشان كده تلاقيني لا أتكلمت عن دراما و لا عن برامج و لا أي حاجة .. و الحاجة اللي بتعجبني باشير بوست عنها بحب و فرحة».

وأضاف: «الزملا اللي بيطلعوا في البرامج أو يكتبوا على السوشيال ميديا .. و يقولوا تصريحات تدين مهنة الفن، سواء بادعاء التدين، أو بادعاء الشرف، و الحاجات دي صدرت عن حوالي خمسة ستة من الزملا، منهم فنان كبير قوي».

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وتابع: «اللى شايف إن المهنة حرام ، يسيبها، يروح يدي دروس دينية في أي زاوية و يسيب المهنة.. و ماينساش يتبرع بالفلوس الكتير اللي كسبها من الحرام».

واستطرد: «اللي شايف إنها مهنة مش شريفة و بيقول إنه ما يسمحش لبنته تشتغل فيها.. يروح يشوف له شغلانة تانية .. و برضوا ماينساش يتبرع بالفلوس الكتير اللي كسبها من شغلانة مش شريفة».

واختتم صبري فواز، حديثه بتوجيه رسالة يحاول بها تلخيص كل ما سبق حيث قال: «ماتنفخوهاش عشان ماتفرقعش فى وشكم».