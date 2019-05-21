برغم إصابته.. أحمد جمال يحيي حفل إفطار شركة «كونتاكت».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد جمال لكسر في ذراعه مؤخرا خلال لعبه مباراة كرة قدم جمعته مع بعض الأصدقاء، ووقع على ذراعه أثناء حركته.

ورغم إصابته، أحيا الفنان المصري حفل إفطار شركة “كونتاكت”، والذي أقيم بفندق ماريوت الزمالك، وقد ظهر في الحفل وهو يضع ذراعه في الجبس.

جمال شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “من حفل إفطار شركة كونتاكت اليوم بفندق ماريوت الزمالك”.

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وكان الفنان المصري أحمد جمال قد تعرض لإصابة مؤخرا خلال لعبه مباراة كرة قدم جمعته مع بعض الأصدقاء، ووقع على ذراعه أثناء حركته،وقد انتقل إلى المستشفى على الفور، وتبين إصابته بكسر في ذراعه، وتم وضع جبيرة له، وطلب منه الأطباء الراحة التامة.

جمال شارك جمهوره بصورة له من داخل المستشفى، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها وهو يضع ذراعه داخل الجبس.

الفنان المصري سخر من إصابته، حيث أرفق الصورة بتعليق طريف قال فيه: ” انا ابن مصر .. انا ضد الكسر”،وهي أغنية إحدى الحملات الدعائية التي تعرض في شهر رمضان الجاري، وقد تمنى جمهوره له الشفاء العاجل.