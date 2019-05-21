أول تعليق لنيرمين الفقي على أنباء تعرضها لحادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا عن تعرض الفنانة المصرية نيرمين الفقي لحادث سير.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، وعبرت عن استيائها الشديد من إطلاق مثل هذه الشائعات، مؤكدة أنها بخير ولم تتعرض لأي حادث.

نيرمين كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أحب أطمن كل من سمع عن إشاعة إني عملت حادثة، غن ده كلام إشاعات من ناس مريضة، وبشكر جدا صديقتي رانيا ياسين على اهتمامها”.

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وأضافت: “يارب بحق الايام المفترجة أبعد عنا ولاد الحرام واسترها معانا دنيا وآخرة.. وفي النهاية أرجو لما أحد يسمع إشاعة لا يعيد نشرها إلا بعد أن يتأكد منها”.

الفنانة المصرية تابعت: “حسبي الله ونعم الوكيل في الناس المريضة إشاعة سخيفة من ناس مريضة”.

وكانت نيرمين الققي قد شاركت جمهورها مؤخرا بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وقد ظهرت في الصور من عدة مناسبات رمضانية مع نجوم الفن، حيث اختارت لها في واحدة من طلاتها عباءة مختلطة الألوان، وإن غلب عليها اللون الأزرق.

الفنانة المصرية لم تتكلف في وضع الماكياج، واختارت تسريحة شعر عادية، وكان معها في الصور مفيدة شيحة، ورانيا فريد شوقي، وبسمة وهبة وهاني رمزي.