رامز جلال يسخر من حلقته مع شيرين رضا ويشبهها بهذا الفيلم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية شيرين رضا، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز سخر من حلقته مع شيرين رضا، وشبهها بفيلم “كينج كونج”، حيث نشر صورة من الحلقة وصورة من الفيلم، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وارفقها بتعليق قال فيه: “وأنت بتتفرج على حلقة شيرين رضا”.

وكان رامز جلال قد بدأ الحلقة بمقدمة غزل في جمال شيرين رضا قائلًا: «تحس إنها مخلوق غريب كائن فضائي الوحيدة اللي اجتمعت كل الأجيال على جمالها وياما ثبتت شنبات.. ملكة جمال سن اليأس فاتنة منتصف العمر بطلة العالم في المراهقة المتأخرة».

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ودخلت شيرين رضا، في نوبة رعب شديدة، بعد سقوطها في النهر بالبرنامج، وظلت تصرخ طوال فترة تواجدها في الزودياك، خاصة مع استفزاز رامز جلال المتنكر في زي رجل الإنقاذ إلى جانبها.

وبعد صعودها لكهف الغوريلا، صدمت شيرين رضا، عند سماعها لصوتها وحاولت الهروب لولا إعاقتها من قبل فريق رامز جلال.

الفنانة المصرية أصيبت بحالة خوف شديدة بعد رؤيتها للغوريلا التي تنكر الفنان رامز جلال في جسدها وأغلقت شيرين رضا عينيها خوفًا من رؤية الغوريلا، ورغم محاولتها الهروب إلا أنها بعد إعاقة فريق رامز جلال لها استسلمت وجلست أرضًا خافضة رأسها لأسفل وهو الأمر الذي استغله رامز جلال، وحاول استفزازها بحركات يديه وسط صراخها.

وبعد فترة وجيزة كشف رامز جلال، عن وجهه وسط اعتداء شيرين التي حذرته من قتلها لها بعد مقلبه، وأكد رامز جلال، أنها رغم المياة إلا أنها مازالت تحتفظ بجمالها ولم يؤثر عليها ذلك.