عاصي الحلاني يرد على منتقدي حصول نجله على لقب «ديو المشاهير»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
واجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، العديد من الانتقادات مؤخرًا بعد حصول نجله الوليد على لقب برنامج “ديو المشاهير”، لهذا العام، وأكد البعض أنه حصل على اللقب بسبب والده.
ورد عاصي الحلاني، على الانتقادات التي تعرض لها خلال لقائه في برنامج “عائشة شو”، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية “النهار”، لسنا من عرضنا أن يشارك الوليد في البرنامج، فقناةmtv هي التي عرضت عليه أن يشارك، ومخرجي البرنامج كميل طانيوس، و مايا نفاع، وكذلك صاحب المحطة ميشان المر.
وأضاف، أنه منذ عامين تم ترشيح الوليد للمشاركة في البرنامج بعد سماع ميشان صوته خلال زيارته لهم وأعجب به، وتم تجديد العرض عليه هذا العام مرة أخرى، فقلت له أن الأمر بيديه خاصة أنه العام الأول له في الجامعة، لأن الأهم له هو الجامعة.
وأكد أنه لم يسمع أي نقد لحصول نجله للقب البرنامج، فإذا كان شيء غير منطقي فلايستحق الرد وعن رد فعل نجله الوليد بعد فوزه بلقب البرنامج قال، إن هذا طبعه وذلك على خلافه هو فهو كثيرًا ما ينفعل.
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