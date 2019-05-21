هيما إسماعيل تعود بمسافة أمان بعد 17عامًا.. وتؤكد: الحب سبب غيابي! 

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعود الممثلة السورية هيما إسماعيل التي اشتهرت بشخصية "اليمامة" ابنة "كليب" في مسلسل الزير سالم، إلى الدراما السورية بعد انقطاع دام حوالي سبعة عشر عامَا، لتكون عودتها من بوابة مسلسل "مسافة أمان" إخراج الليث حجو.

وفي تصريح خاص لموقع فوشيا أوضحت هيما أن الليث حجو استجاب لرغبتها في العودة إلى التمثيل وبالرغم من أن مساحة الدور صغيرة غير أنها كانت مستعدة للوقوف أمام الليث حجو ولو بمشهد واحد، إضافة إلى أن مشاهدها مشتركة بمعظمها مع النجمة سلافة معمار.

وأضافت أن شخصيتها مهمة من ناحية نقل شخصية "سلام- سلافة معمار" من حالة الحزن الكبير إلى مرحلة التقبل، ومحاولة التعايش مع الظروف.

وحول أسباب غيابها كل هذه المدة قالت الممثلة السورية إن السبب هو حب كبير نتج عنه زواج وأسرة وأطفال، فقررت التضحية بعملها في سبيل تنشئة أطفالها كما يجب، خاصة وأن التمثيل يحتاج إلى قضاء فترات طويلة خارج المنزل عدا عن السفر والتعب.

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وقالت إسماعيل إنها لن تضع شرطًا للمشاركة بعد عودتها إنما تتمنى أن تتواجد في أعمال بشخصيات مؤثرة، ومع مخرج مهم، انطلاقًا من حلمها بتقديم شخصيات تحمل خصوصية ما.

وحول الأعمال التي أحبتها وتتابعها في رمضان الجاري أشارت إلى مسلسل "مسافة أمان" و"دقيقة صمت" و "الهيبة" و "خمسة ونص" و"حكايتي"، مؤكدة أن الدراما السورية أثبتت قدرتها على العودة بقوة، والمنافسة من جديد بعدما نفضت عنها غبار الحرب.