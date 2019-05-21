دينا الشربيني تشك بمقتل شقيقتها في «زي الشمس»

في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل زي الشمس، واجهت نور "دينا الشربيني" قاتل شقيقتها سيف "أحمد مالك"، والذي أنكر قتلها، واعترف أنه لا يقدر على إيذاء فريدة "ريهام عبد الغفور".

وأكد أنها مازالت على قيد الحياة، في الوقت الذي تعجبت فيه نور من تصريحه وعجزت عن الرد.

وخلال الحلقة اعترفت نور لكارما ابنة فريدة، بعلاقتها السابقة بوالدها عمر "أحمد صلاح السعدني"، وذلك بعد رؤيتها لهما وهو يحاول تقبيلها، كما ظهرت سيدة غريبة أخذت فلوس منه، ويبدو أن بينهما علاقة غريبة لم تتضح بعد؟ ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

Advertisements

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

قد يهمك أيضا:دينا عالقة بين الحب والجريمة في الحلقة الأولى من "زي الشمس"

دينا الشربيني تستعين بمخرج ثالث لاستكمال "زي الشمس"