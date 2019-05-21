أمير كرارة وإنقاذ هشام سليم مِن محاولة اغتياله في "كلبش 3"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، على كسب ثقة أكرم صفوان مرة ثانية من خلال صعوده معه لسيارته الخاصة والتوجه إلى شركته.

بدأت الحلقة مع المذيعة الشهيرة "هيدي كرم"، والتي حرصت على تهييج الرأي العام حول العملية الإرهابية التي استهدفت اجتماع وزراء البترول، وتقوم بإثارة الغضب حول الحكومة وأجهزة الأمن، بعدها يقابل أكرم صفوان سليم الأنصاري ويسأله عن سبب تواجده في الفندق لحظة أثناء انعقاد الاجتماع، ويحاول "سليم" بإقناعه أنه قرر الذهاب إلى الفندق لحماية الضابط حسام في تلك العملية.

يحذر جلال الضابط سليم من وجود أمجد صفوان معه في الشركة، خاصة أن أكرم ينوي الاستعانة به في الشركة لتأمين نفسه واختراق كل شيء يحدث، كما يطلب منه ضرورة كسب ثقة أكرم في الأيام القادمة، ولكن ما يطمئن قلب سليم هو المعلومات المضروبة عن اتفاقية الغاز التي أرسلها لأكرم وقام بتسليمها للمنظمة.

تذهب شهيرة لمقابلة اللواء جلال في مكتبه ويدور بينهما حوار حول سبب هجومها المتواصل على أجهزة الأمن واتهامها بالتقصير في قضية اغتيال محمود علوان واقتحام اجتماع وزراء البترول الأخير بدون دليل، ويطلب منها أن توجه له أي سؤال يدور في بالها حول تلك القضايا وسوف يجيبها ولكنه يطلب منها نقل كل كلامه بالحرف الواحد في برنامجها.

Advertisements

يخبر أكرم زوجته إنجي أن غسان أرسل له إيميل يعتبر مصدر قلق بالنسبة له، خاصة أنه أبلغه فيه بأن ينتبه إلى نفسه خلال الفترة الحالية لأن هناك خطر على حياته.

يحاول سليم كسب ثقة أكرم صفوان من جديد، ويقوم الأخير بالذهاب به إلى سيارته بحجة الحديث معه، ولكنه يدبر له شيء أو اختبار ما، وأثناء سيرهما في الطريق تظهر سيارة "جيب" تحاول كسر الطريق عليهم ويتواجد أعلاها رجل ملثم يرفع السلاح في وجههم لتنتهي الحلقة على ذلك.

قد يهمك أيضا:أمير كرارة ينتهي من فيلم "كازابلانكا" بعد 26 ساعة تصوير

ضربة جديدة من الأمن للإرهابيين وكرارة على قيد الحياة