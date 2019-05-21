عاصي الحلاني لا يهتم بـ"السوشيال ميديا" ويؤكد أن مؤشراتها "وهمية"

حل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، ضيفًا في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، والذي تقدمه المذيعة التونسية عائشة عثمان، قائلًا خلال الحلقة، إنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانًا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير.

وأضاف "الحلاني"، أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النحاج بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على السوشيال ميديا، حيث تكون تلك الأرقام أحيانا وهمية وغير حقيقية، ومقاييس النجاح بالنسبة له هي كم الجمهور الذي يحضر حفلاته، أو عدد الحفلات والمهرجانات التي يشارك بها، مشيرًا إلى أن هناك أغاني تحقق ملايين المشاهدات ولا نعرف من يغنيها، وأغاني أخرى عظيمة ولم تحقق النجاح على السوشيال ميديا فهذا ليس معناه أنها غير ناجحة أو أغنية غير جيدة، مؤكدًا أن الكبير كبير بأعماله وليس بالأرقام الوهمية.

قد يهمك أيضا:عاصي الحلاني يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان " شو بخاف عليك"

عاصي الحلاني يوضّح حقيقة انسحابه من مهرجان "جرش"