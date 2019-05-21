القاهرة - لايف استايل
نشر العديد من نجوم مسلسلات رمضان 2019 صورا لطفولتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر البعض فيها محتفظا بملامحه التي عرفها الجمهور، بينما اختفلت ملامح البعض الآخر بشكل كبير.
ونلقي هنا الضوء على طفولة بعض من نجماتنا في رمضان 2019 اللاتي أبدعن في أدوارهن البطولية هذا العام، إلا أن ملامحهن لم تختلف كثيرا عما كنا عليه في الطفولة وبعد الشهرة خاصة النجمة نادين نسيب نجيم بطلة مسلسل "خمسة ونص"، ومن أكثر النجمات اللاتي ما زالت هي هي بعد الشهرة النجمة مي عز الدين بطلة مسلسل "البرنسيسة بيسة"، كذلك النجمة سلاف فواخرجي بطلة مسلسل "هو أصفر".
ونستعرض صورًا قديمة لنجمات مسلسلات وبرامج رمضان 2019 من طفولتهن.
قد يهمك أيضا:نادين نجيم تشكُر لاميس الحديدي على "خمسة ونص"
سلاف فواخرجي تكشف عن موعد انتهاء تصوير "خط ساخن"
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات رمضان 2019 في الطفولة وبعد الشهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.