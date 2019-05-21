نجمات رمضان 2019 في الطفولة وبعد الشهرة

نشر العديد من نجوم مسلسلات رمضان 2019 صورا لطفولتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر البعض فيها محتفظا بملامحه التي عرفها الجمهور، بينما اختفلت ملامح البعض الآخر بشكل كبير.

ونلقي هنا الضوء على طفولة بعض من نجماتنا في رمضان 2019 اللاتي أبدعن في أدوارهن البطولية هذا العام، إلا أن ملامحهن لم تختلف كثيرا عما كنا عليه في الطفولة وبعد الشهرة خاصة النجمة نادين نسيب نجيم بطلة مسلسل "خمسة ونص"، ومن أكثر النجمات اللاتي ما زالت هي هي بعد الشهرة النجمة مي عز الدين بطلة مسلسل "البرنسيسة بيسة"، كذلك النجمة سلاف فواخرجي بطلة مسلسل "هو أصفر".

ونستعرض صورًا قديمة لنجمات مسلسلات وبرامج رمضان 2019 من طفولتهن.

قد يهمك أيضا:نادين نجيم تشكُر لاميس الحديدي على "خمسة ونص"

سلاف فواخرجي تكشف عن موعد انتهاء تصوير "خط ساخن"