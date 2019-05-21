فيفي عبده تظهر "دون مكياج" وتكشف حقيقة زواجها من ممثل هندي

ظهرت النجمة فيفي عبده، من دون مكياج، في إحدى البرامج الرمضانية، ليتضح الفرق الشاسع بين ملامحها الطبيعية وإطلالتها المميزة بالمكياج، مؤكدة انها لم تخضع لأي عملية تجميل، كاشفة حقيقة زواجها من ممثل هندي وتأجيرها فيلا لاستقباله في مصر.

وأشارت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج "حلوة رمضان" إلى بعض المواقف الطريفة التي تعرضت لها في تلك الفترة، قائلة: "في بداياتي اتقابلت أنا وممثل هندي كنا هنتجوز ومحصلش نصيب وأنا رحت أزوره في الهند لقيته كل يوم بيلبس لون البدلة بنفس لون العربية وكل ما أشوف حاجة أقوله عندي زيها بس بنتكلم بالإنكليزي".

وأضافت: "قالي أنا جي من لندن وهاجي مصر"، لتتفاجئ به وماذا ستفعل حيال ما قالته له لتقول: "جريت على سمسار يجبلي شقة أو فيلا بالإيجار وتأجرت أحدث عربية ولما وجبتو من المطار تهت في عنوان الفيلا".

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وكشفت أنها لم تتزوجه لأنها لم تستطع أن تترك بلدها مصر وتسافر معه إلى الهند، خاصة أن والدها توفي في ذلك الوقت

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