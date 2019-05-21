شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان قائمة المنتخب.. نبيل الحلفاوى: هؤلاء اللاعبون يستحقون الانضمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 25 لاعبا أعلنهم المدير الفنى لمنتخب مصر خافيير أجيرى، للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب. وجاءت القائمة كالتالى، أحمد المحمدى ووليد سليمان وعبد الله السعيد وأحمد على كامل ومحمد الننى ومحمد صلاح وأحمد حجازى وعمر جابر وأحمد الشناوى ومروان محسن ومحمد أبو جبل وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وعلى أحمد "غزال" ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمرو وردة وأيمن أشرف ومحمد الشناوى ومحمود حمدى "الونش " وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد "دونجا" ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح.

نبيل الحلفاوى على تويتر الفنان الكبير نبيل الحلفاوى كان له رأى آخر، حيث قال "فيه 3 لاعبين(بدون ذكر أسماء) حصلوا على العديد من الفرص واتضح أنهم غير موفقين مع المنتخب رغم تألقهم فى الخارج .. اتنين فى الوسط كان من الأفضل ضم صالح جمعة والسولية بدلا منهما .. وواحد في الهجوم كان لابد من ضم كهربا بدلا منه .. كما يجب الاستغناء عن أحد المدافعين وضم عبد الله جمعة .. وضم محمد هانى".

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