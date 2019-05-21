شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو سعد يقلب "المواجع" على جمهور "الفيس بوك" بعد الحلقة 15 من "بركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن الشديد سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب عرض الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد، والتى تضمنت دفنه لوالده رياض الخولى، حيث تضامن الجمهور مع "بركة" وحواره فى المقابر مع جدته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وجده عبد الرحمن أبو زهرة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعى عقب الحلقة بمشاركة صورة عمرو سعد وعليها جملته :"من بعد أبوى وأنا عرفت إن نصيبى من الفرحة خلص، والأيام رمتنى فى سكة صعبة"، والتى أعدتها قناة cbc العارضة للمسلسل، وحرص جمهور الفيس بوك على توجيه رسائل الى والدهم عبر هذه الصورة الحزينة.

















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وفى الحلقة 15 عاد عمرو سعد إلى القاهرة، ليجد "كساب" محمد لطفى وعصابته قاموا بتخريب منزله، والتفتيش فى كل ركن به بحثا عن "الكارت الميمورى"، وشهدت الحلقة بدء الصراع على أشده بين بركة وعصابة كساب.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، محمد لطفى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة وانتاج سينرجى .