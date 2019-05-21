شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترجم الجمهور نجاح "هوجان" بالرسومات الفنية × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 16 يوما على انطلاق ماراثون دراما رمضان، أصبح من المؤكد أن مسلسل "هوجان" لمحمد إمام، ينافس بقوة على لقب الأفضل والأكثر مشاهدة من بين الأعمال المتنافسة، حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا، وتحديدا فى شخصية "هوجان" التى يجسدها محمد إمام.

المسلسل لم يحظ على متابعة جمهور المنازل والتليفزيون فحسب، ولكنه أيضا لاقى نجاحا كبيرا على مواقع "السوشيال ميديا"، فمحمد إمام واحد من أكثر النجوم تفاعلا مع جمهوره على موقعى "تويتر" و"انستجرام"، حيث يقوم برصد كافة ردود الأفعال مع كل حلقة جديد تعرض من المسلسل، وربما من قبل بدء المسلسل بالأساس.



احدى الروسومات على انستجرام



بورتريه لمحمد إمام



رسمة بالأبيض والأسود

كما ينشر محمد إمام بين الحين والآخر ردود الأفعال على الحلقات ومشاهد بعينها تألق فيها هو وزملاؤه بالمسلسل، كذلك لا يغفل إمام نشر الرسومات الخاصة التى يرسلها له جمهوره، سواء لشخصية هوجان أو لشخصيات أخرى من المسلسل، ثم يوجه إمام لراسمها الشكر.

إمام نشر اليوم عبر "ستورى" انستجرام مجموعة من الرسومات التى أُرسلت له من بعض الجمهور، سواء المرسومة بطريقة "البورتريه"، أو الصور الكاريكاترية لشخصية هوجان.

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رسمة كاريكاترية لهوجان



رسمة لبوستر المسلسل



رسمة لمحمد امام



هوجان

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرًا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".