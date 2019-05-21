شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زلزال الحلقة 15.. انكسار محمد رمضان بعد رؤية زملاء الجامعة له وهو جرسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 15 من مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان، ذهاب يوسف عثمان- لمحمد رمضان بمنزله حتى يساعده في الحصول على العمل كجرسون في أحد الفنادق، ويوافق رمضان دون تردد، خاصة فى ظل احتياجه للمال، وعندما ذهب محمد رمضان إلى الفندق الذى يعمل به جرسونا قابل زملاءه منذ أيام الجامعة هناك فشعر بحزن شديد.

وبعد ذلك يقرر خليل السواح -"ماجد المصرى"، أن يزوج ابنته أمل-هنادى مهني من محمود حجازى خلال وقت قصير رغم رغبتها في تأجيل الفرح، وفي نهاية الحلقة تحاول صافيا- حلا شيحة التقرب من محمد رمضان والاهتمام به ، خاصة بعدما سكن في نفس المنطقة التى تقطن بها.

يذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.