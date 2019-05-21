شاهدوا هدايا الدكتورة خلود الثمينة لزوجها تفتح عليها النار.. من أين لها كل هذا!؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 02:59 مساءً - بعد رسالة الحب التي نشرتها عبر السوشيال ميديا لزوجها بمناسبة يوم ميلاده، حرصت الفاشينيستا الكويتية خلود على استعراض المفاجآت التي قامت بها احتفالا بميلاد أمين،والتقطت ردود فعله المتناقضة.

واستعملت خلود أسلوب الالعاب والحيل للكشف عن هداياها، وقدمت له في البداية ساعة من ماركة عالمية وثمينة جداً، ثم طلبت منه تركيب “بازيل” للوصول تلى صورة معينة ولكن أمين لم ينجح في ذلك، وتوجها بعدها الى أحد معارض بيع السيارات، وكانت تحضر له مفاجأة ثانية بلف شريط ملون عل سيارة فيراري رياضية فارهة باللون الاحمر، لتكون هديتها الثانية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/BxtUelvBmNo/الحب !! #أجمل و #أروع #هدية #مسجد ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخليكم لبعض وتجتتمعون في بيت بالجنه يارب #الكوبل_الاسطوري #دكتورة_خلود #اللورد_امين #خلود_امين #اكسبلور #فولو #تابعني #الكويت #فانز_خلود_امين #السعودية #الامارات #أبوظبي #الاردن #مصر #لبنان #العراق #اليمن #الخليج #عمان #عيد_ميلاد #عيد #تابعني #العالم #المغرب #insta #world @dr_kholodii @amen_90 A post shared by Fans_Kholodii_Triples (@fans_kholodii_triples) on May 20, 2019 at 7:39pm PDT



ومن بعدها صدمت الدكتورة خلود الجميع بالهدية الثالثة التي أعدتها وهي عبارة عن مسجد يحمل اسمه، وعلقت عليه: “صارلي سنة ونصف ببني هالجامع من أجل أمين وكنت اتمنى يخلص قيل ميلاده، والحمدلله تحققت امنيتي. عسى يرزقك بيت بالجنة”.تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقاطع التي استعرضت فيها السيدة ما قدمته لزوجها، وتعرضت بعدها للكثير من الانتقادات القاسية والتعليقات التي اتهمتها بالاسراف وعدم احترام شهر رمضان والقيام بأعمال مشبوهة، متسائلين من أين لها ولزوجها كل تلك الاموال.

وتأتي هذه الاتهامات بعد تأكيدها في مقابلة تلفزيونية انها تحصل على اموالها بشكل مباشر من الاعلانات على السوشيال ميديا، لافتة الى انها تحصل على الكثير من الأموال.

وكانت خلود وجهت رسالة إلى زوجها من خلال صورة جمعتها بزوجها أمين، عبر حسابها على ”إنستغرام”، وعلقت قائلة: “جميل هو بتفاصيله وابتسامته وحديثه فماذا عن يوم ميلاده”.

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