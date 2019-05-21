شاهد: لحظة وفاة حكم أثناء إدارة مباراة لكرة القدم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 02:59 مساءً - أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة الحكم البوليفي فيكتور هوغو هورتادو على أرضية الملعب في بوليفيا بعد سقوطه على أرضية الميدان في الدقيقة الـ 54 من لقاء جمع فريقي ألوايز ريادي وأورينتي بيتروليرو.

ورغم تدخل الطاقم الطبي للفريقين ونقله على متن سيارة إسعاف، لكن لم يتم إنقاذ حياته وفتح تحقيق بشأن ظروف الوفاة، لكن الصحافة المحلية البوليفية تتحدث عن أزمة قلبية.

وتشير مصادر إلى أن السبب هو علو العاصمة لاباز 4150 مترًا عن سطح الأرض وهو علو ينصح بعض الأطباء بتجنب لعب كرة القدم من المستوى العالي فيه.