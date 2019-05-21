شاهد: صدمة سيدة بريطانية بعد تركيب كاميرات مراقبة في منزلها.. هذا ما اكتشفته وكان يحدث على مدار عامين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 02:59 مساءً - لجأت سيدة بريطانية إلى تركيب كاميرات مراقبة في منزلها لمعرفة سر اختفاء النقود المتكرر، لكن ما اكتشفته – بحسب ديلي ميرور البريطانية – كان مذهلا.

واكتشفت السيدة وهي سامنتا روبسون أن صديقة عمرها هى من تقوم بسرقة الأموال من محفظة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات على مدار عامين.

يذكر أن الصديقة تانيا سيلارز كانت تستخدم نسخة مفتاح احتياطية للمنزل وتم إلقاء القبض عليها، وتقديمها للمحاكمة.



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