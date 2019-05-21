- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 02:59 مساءً - لجأت سيدة بريطانية إلى تركيب كاميرات مراقبة في منزلها لمعرفة سر اختفاء النقود المتكرر، لكن ما اكتشفته – بحسب ديلي ميرور البريطانية – كان مذهلا.
واكتشفت السيدة وهي سامنتا روبسون أن صديقة عمرها هى من تقوم بسرقة الأموال من محفظة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات على مدار عامين.
يذكر أن الصديقة تانيا سيلارز كانت تستخدم نسخة مفتاح احتياطية للمنزل وتم إلقاء القبض عليها، وتقديمها للمحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صدمة سيدة بريطانية بعد تركيب كاميرات مراقبة في منزلها.. هذا ما اكتشفته وكان يحدث على مدار عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.