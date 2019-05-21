رويدا عطية في أحدث ظهور لها برفقة طفلها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية رويدا عطية، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام،» بصورة حديثة لطفلها زين.

رويدا، علقت على الصورة قائلة: «الحب بصورة يقبروني انتو التنين وكنت مفكرة زين رح ياخد محبتك من قلبي طلع قلبي ما بيخونك الله يحميكون يا رب».

وكانت رويدا عطية، قد أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن زواجها للمرة الثانية من رجل أعمال مغترب لبناني استرالي، ورفضت الكشف عن اسمه أو صورته، وكانت قد فاجأت جمهورها بإعلان خبر زواجها وكانت وقتها حامل في مولودها الأول.

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الفنانة السورية رزقت بمولودها الأول في شهر نوفمبر الماضي وأطلقت عليه اسم زين، وذلك في أحد المستشفيات ببيروت.

الفنانة السورية، كانت قد طرحت أغنية «تعا»، لنجلها زين، وهي من ألحان حسان عيسى، وتوزيع علاء حمودة.

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة السورية مؤخرًا أغنية “كيفك يا حب”، عبر تطبيق أنغامي وعلى قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”، الأغنية من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي الرئيس أما الإنتاج لـ “المولى بروداكشن”