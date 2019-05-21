مي عزالدين ترد لأول مرة على حملات السخرية منها بسبب «البرنسيسة بيسة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية مي عزالدين للكثير من السخرية والانتقادات بسبب مسلسلها الرمضاني الجديد “البرنسيسة بيسة”.

وفي أول تعليق لمي على هذه الانتقادات، قالت إنها لا تعرف من يقف وراء الحملة المقامة ضد مسلسلها “البرنسيسة بيسة”، ولكن ما تعرفه جيداً أنها بذلت مجهوداً غير عادي لتجسيد شخصيتي “بيسة وسكسة” في المسلسل.

وأضافت أنه ربما يكون الجمهور قد اعتاد عليها في الأدوار الجادة والرومانسية، ولم يعد يتقبلها في الأدوار الكوميدية، على الرغم من أنها قدمت أعمال كوميدية مع الفنان محمد سعد في “بوحة” و”اللمبي” ومع الفنانة يسرا في “جيم أوفر” وغيرهما.

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الفنانة المصرية أكدت، في تصريحات صحفية، أنها تتقبل النقد ولكن لن تتقبل السخرية والتقليل من المجهود المبذول في العمل، مشددة على أن الساخرين منها لن يقللوا ثقتها في نفسها وأدائها.

يذكر أن جمهور مي عزالدين لم يحب فكرة العمل الذي تقدمه، وسخروا من أدائها، ووجدوا أنه مبالغ فيه، وانتشرت عدد من الكوميكس والصور التي تستهدف الهجوم عليها على مواقع التواصل.

الفنانة الشابة لم تستطع تحمل النقد اللاذع من جمهورها وعبارات السخرية؛ فلم تجد أمامها سوى غلق خاصة التعليقات على صورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»

في المقابل تلقت الدعم من قبل عدد كبير من زملائها بالوسط الفني بعد أن تعرضت للهجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السعدني، والفنانة زينة، والفنانة ويزو، وغيرهم.