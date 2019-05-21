محمد نجم يصاب بجلطة دماغية وينقل للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الفنان المصري محمد نجم لجلطة دماغية، وتم نقله على الفور إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

وكشفت عدد من المصادر أن الأطباء يبذلون جهودهم لإذابة الجلطة، وأن حالة الفنان المصري حرجة للغاية.

نجل محمد نجم كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، وطالب جمهوره بالدعاء له.

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وقال الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، إن حالة محمد نجم خطيرة وطالب الجمهور بالدعاء له.

ونشر الفنان طلعت زكريا، على حسابه الخاص على موقع “فيس بوك”، منشور يطالب فيه الجمهور بالدعاء لمحمد نجم وقال: “ادعوا معى بالشفاء للنجم الكبير محمد نجم”.

ومحمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.